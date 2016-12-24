Франц Тост: "Верляйну рановато в "Мерседес"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост считает, что Паскалю Верляйну рано переходить в "Мерседес". Немца рассматривают в качестве возможной замены завершившему карьеру чемпиону мира 2016 года Нико Росбергу.

– Вопрос сложный, чтобы в нем не сомневаться, – цитирует Tiroler Tageszeitung Тоста. – Команда, которая выиграла все в последние годы, вынуждена искать замену чемпиону мира. Все основные пилоты уже имеют контракты с другими командами. Верляйн ждет своего шанса, но ожидания от команды уровня "Мерседеса" очень высоки. Рано или поздно Верляйн сможет им соответствовать, но пока рановато, я считаю. Пилоту нужно года три, чтобы понять все в "Формуле-1".