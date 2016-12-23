08:09 | ФОРМУЛА-1

Франц Тост: "В Европе слишком много гонок"

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Глава "Торо Россо" Франц Тост считает, что в календаре "Формулы-1" слишком много европейских гонок. В следующем году в Европе пройдет семь гонок из двадцати.

– Мне кажется, нужно открывать другие страны, – цитирует Tiroler Tageszeitung Тоста. – В Европе гонок слишком много. У моих коллег мнение иное, но нужно открывать ЮАР, больше гонок в США. Мы должны отправиться в Аргентину и Индию – это важные рынки. Нельзя забывать, что наш спорт глобален. В 2015 году, например, полтора миллиарда человек нас смотрели.

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