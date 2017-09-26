Франц Тост: "В этом году Квят не показал свой потенциал"

Глава "Торо Россо" Франц Тост заявил, что замена Даниила Квята на Пьера Гасли поможет итальянской команде принять взвешенное решение о составе на 2018 год. Ранее "конюшня" объявила, что француз заменит россиянина на "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии".

– Замена гонщиков поможет нам принять более тщательное решение при формировании состава команды на следующий год, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Тоста. – По нескольким причинам, как техническим, так и личным, Квят в этом году не показал свой реальный потенциал. В следующих гонках мы заменим его. Благодаря этому мы оценим Пьера в гоночном уикэнде.

Напомним, в 2017 году Квят в 14 гонках набрал 4 очка. У его партнера по "Торо Россо" Карлоса Сайнса 48 баллов.

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