09:45 | Формула-1

Франц Тост: "У "Торо Россо" два фантастических гонщика"

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Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что доволен составом команды, который по ходу сезона видоизменился. Вместо Карлоса Сайнса и Даниила Квята последние гонки чемпионата проведут Брендон Хартли и Пьер Гасли, которые останутся в системе и на следующий год.

– В следующем году у нас будут опытные пилоты, – цитирует F1Today Тоста. – Не забывайте, что Хартли выигрывал "24 часа Ле Мана", он остается самым быстрым гонщиком "Порше". А Гасли в прошлом году выигрывал GP2, был близок к победе в "Супер Формуле" в этом сезоне. У нас два фантастических гонщика. Я предвкушаю уже следующий сезон.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Крым наш!

Думаю, что это два клона Шумахера. В будущем году один будет на первом месте, а другой на втором в Ф-1. Вот только какой на каком пока не ясно... Но безусловно это звездная команда!

10:31

морпех

Ага - провели одну из самых провальных гонок сезона в ТР!

10:27

wasp00000

он,что это серьёзно по этих (так называемых)гонщиков,плюс мотор Хонды,ТР на дне!!!

10:13

Vagin

Ага))) Он, наверное, забыл добавить слово "были..." Вот в след году все ржать будут))) No power No power)))

10:09

Колючий Пушистик

Я точно не поклонник Даниила, и не фонтанирую по поводу его отставки, но Тост просто отжигает по полной! ТР разве что сошедших сможет обогнать с таким составом)

09:55