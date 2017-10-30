Франц Тост: "У "Торо Россо" два фантастических гонщика"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что доволен составом команды, который по ходу сезона видоизменился. Вместо Карлоса Сайнса и Даниила Квята последние гонки чемпионата проведут Брендон Хартли и Пьер Гасли, которые останутся в системе и на следующий год.

– В следующем году у нас будут опытные пилоты, – цитирует F1Today Тоста. – Не забывайте, что Хартли выигрывал "24 часа Ле Мана", он остается самым быстрым гонщиком "Порше". А Гасли в прошлом году выигрывал GP2, был близок к победе в "Супер Формуле" в этом сезоне. У нас два фантастических гонщика. Я предвкушаю уже следующий сезон.