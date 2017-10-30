Франц Тост: "У "Торо Россо" два фантастических гонщика"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что доволен составом команды, который по ходу сезона видоизменился. Вместо Карлоса Сайнса и Даниила Квята последние гонки чемпионата проведут Брендон Хартли и Пьер Гасли, которые останутся в системе и на следующий год.
– В следующем году у нас будут опытные пилоты, – цитирует F1Today Тоста. – Не забывайте, что Хартли выигрывал "24 часа Ле Мана", он остается самым быстрым гонщиком "Порше". А Гасли в прошлом году выигрывал GP2, был близок к победе в "Супер Формуле" в этом сезоне. У нас два фантастических гонщика. Я предвкушаю уже следующий сезон.
Крым наш!
Думаю, что это два клона Шумахера. В будущем году один будет на первом месте, а другой на втором в Ф-1. Вот только какой на каком пока не ясно... Но безусловно это звездная команда!
10:31
морпех
Ага - провели одну из самых провальных гонок сезона в ТР!
10:27
wasp00000
он,что это серьёзно по этих (так называемых)гонщиков,плюс мотор Хонды,ТР на дне!!!
10:13
Vagin
Ага))) Он, наверное, забыл добавить слово "были..." Вот в след году все ржать будут))) No power No power)))
10:09
Колючий Пушистик
Я точно не поклонник Даниила, и не фонтанирую по поводу его отставки, но Тост просто отжигает по полной! ТР разве что сошедших сможет обогнать с таким составом)
09:55