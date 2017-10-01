Франц Тост: "Торо Россо" доказывает свою гибкость"

Глава "Торо Россо" Франц Тост не видит проблемы в том, что команда в третий раз за три года сменит поставщика двигателей. В следующем сезоне итальянцы будут использовать моторы "Хонды" вместо "Рено".

– Это показывает, насколько мы гибки, – цитирует F1i Тоста. – Мы привыкли к этому, так что переходы нам даются легко. Ничто нас не может шокировать. Всего 10 месяцев назад мы меняли "Феррари" на "Рено". Но теперь с нами японцы, и этот контракт на три года. Источник нашей стабильности – наш кадровый состав. Мы показывали, что можем сражаться с командами, которые развиваются долго и стабильно. Мы всегда вовремя заканчивали работу над машиной, несмотря на любые перемены. А что касается работы с японцами, то я трудился в Японии целый год, поэтому знаю, как с ними общаться.