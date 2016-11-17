Франц Тост: "Сезон-2016 не стал сезоном Квята, но в следующем году все сложится удачнее"

Глава "Торо Россо" Франц Тост выразил надежду на то, что пилот команды Даниил Квят, месяц назад продливший на год контракт с конюшней, в сезоне-2017 выступит заметно лучше, чем в уходящем. На данный момент россиянин занимает 14-е место в личном зачета с 25 очками в активе.

– Даниил сделал большие шаги, он вернул уверенность в себе, – цитирует "Р-Спорт" Тоста. - Мы очень оптимистично настроены по поводу следующего сезона. Это был не его сезон, но это нормально в спорте. Я уверен, что в следующем году все сложится удачней. Следующий сезон – очень важный, он должен показать отличное выступление, все, на что он способен, но многое зависит от нас: мы должны обеспечить его хорошей, компетентной машиной, я думаю, в таком случае у Даниила все будет получиться.

Сложно оценить сейчас, где мы находимся из-за нового регламента, нужно оценить, как хорошо работали мы и как работали наши прямые соперники – это непросто. Я уверен, у нас получится хороший сезон.

В Монако мы всей командой допустили ошибку, это, к сожалению, разрушило саму гонку. Потом у нас было еще несколько неудач, касавшихся технических проблем с машиной, но в Сингапуре Квят провел отличную гонку, показал весь свой потенциал, что он может сделать. Что касается гонки в Бразилии, там было столкновение, в ином случае он мог бы закончить на 8–9 месте.