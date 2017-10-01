Франц Тост: "С нетерпением жду выступления Гасли в Японии"

Глава "Торо Россо" Франц Тост ожидал более успешного выступления команды в Малайзии. Карлос Сайнс сошел с дистанции в гонке, а Пьер Гасли, заменивший Даниила Квята, стал 14-м.

– Хочу поздравить с победой Ферстаппена и "Ред Булл", – цитирует Grand Prix Тоста. – Что касается нашей команды, то это был не наш уик-энд. Думаю, мы могли чего-то добиться с помощью Сайнса, поскольку он показывал очень хороший темп, мы выбрали стратегию. Но у него на машине сломалась электроника в двигателе. Пришлось сойти с трассы. Гасли снова фантастически поработал. Это был первый уик-энд для него с командой. С нетерпением жду продолжения работы с ним в Японии, потому что он хорошо знает трассу в Сузуке по японской "Супер Формуле". Нужно проанализировать, почему мы потеряли производительность в Малайзии. Уверен, что найдем лучшее решение.