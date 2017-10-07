Франц Тост: "С нетерпением ждем победы Сайнса"

Глава "Торо Россо" Франц Тост пожелал успехов пилоту Карлос Сайнс в "Рено". Сегодня было объявлено о смене команды 23-летним испанцем.

- Я хотел бы поблагодарить Карлоса за все его усилия в течение почти трех сезонов "Формулы-1", - цитирует пресс-служба команды Тоста. - Он всегда делал все возможное, демонстрируя отличное отношение и приверженность работе, что помогло ему и нам добиться отличных результатов. Поэтому, от имени всех в "Торо Россо", я желаю ему всего самого наилучшего в новой команде. Мы с нетерпением ждем его победы!