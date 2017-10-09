Франц Тост: "Разочарован ли Квят пропущенными гонками? Любой будет разочарован"

Глава "Торо Россо" Франц Тост признался, что команда еще не определилась с составом на следующий сезон. Очевидно, что Даниил Квят и Пьер Гасли не единственные претенденты на места в команде.

– Пока состав на следующий год не определен, – цитирует Motorsport Тоста. – Посмотрим. У нас еще есть время. "Ред Буллу" не нужно с этим торопиться. Посмотрим, как все выступят в Остине. Больше мне нечего сказать. Всегда есть варианты. Вопрос только в соответствии философии. А философия "Торо Россо" заключалась в том, что команда всегда развивала пилотов "Ред Булла". Так что их имена определяют в Австрии. Расстроен ли Квят пропущенными гонками? Конечно. Каждый пилот будет разочарован, когда не попадает в команду. Но на то были причины.