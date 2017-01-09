Франц Тост: "Персонал "Торо Россо" будет работать в три смены в день"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что команда намерена работать в усиленном режиме, чтобы успеть подготовить машину к первым предсезонным тестам, которые начнутся 27 февраля в Барселоне. Сложность возникает из-за радикального изменения технического регламента "Формулы-1".

– В ближайший месяц нам придется работать круглосуточно без выходных, – цитирует Motorsport Тоста. – Персонал перейдет на работу в три смены. Это дорого нам обойдется. Условия подготовки очень жесткие, но мы стараемся искать самые оптимальные варианты.