13:19 | ФОРМУЛА-1

Франц Тост: "Немыслимо, когда команда тратит 450 миллионов евро за сезон"

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Глава "Торо Россо" Франц Тост поддержал идею сокращения расходов в "Формуле-1". При этом он не уверен, что попытки ввести потолок затрат будут эффективными.

– Конечно, можно дать 150 миллионов евро каждой команде под надзором ФИА, – цитирует Tiroler Tageszeitung Тоста. – Большие команды будут плакаться, говорить, что невозможно жить на эти деньги. А контролировать расходы не получится. Это не имеет смысла. Поверьте, я хорошо знаю механизмы трат средств. Но расходы непременно нужно сократить. Немыслимо, когда команда тратит 450 миллионов евро за сезон, не вкладывая при этом в развитие на будущее. Слишком много расходов в "Формуле-1". Они нелогичны.

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