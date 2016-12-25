Франц Тост: "Немыслимо, когда команда тратит 450 миллионов евро за сезон"

Глава "Торо Россо" Франц Тост поддержал идею сокращения расходов в "Формуле-1". При этом он не уверен, что попытки ввести потолок затрат будут эффективными.

– Конечно, можно дать 150 миллионов евро каждой команде под надзором ФИА, – цитирует Tiroler Tageszeitung Тоста. – Большие команды будут плакаться, говорить, что невозможно жить на эти деньги. А контролировать расходы не получится. Это не имеет смысла. Поверьте, я хорошо знаю механизмы трат средств. Но расходы непременно нужно сократить. Немыслимо, когда команда тратит 450 миллионов евро за сезон, не вкладывая при этом в развитие на будущее. Слишком много расходов в "Формуле-1". Они нелогичны.