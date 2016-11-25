Франц Тост: "Не выпустили Сайнса на трассу, потому что не разобрались, в чем проблема у Квята"

Глава "Торо Россо" Франц Тост выразил надежду на то, что механики команды исправят неполадки на машинах пилотов к субботней практике и квалификации "Гран-при Абу-Даби". Во второй практике Даниил Квят проехал всего четыре круга, после чего на его машине случился прокол, а Карлос Сайнс проехал пять кругов и был возвращен в боксы по решению команды.

– У нас за сегодняшний день дважды случился прокол заднего колеса у Квята, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Тоста. – Мы решили не отправлять Сайнса на трассу, потому что не выяснили на сто процентов, в чем именно проблема. Будем думать сегодня над этим. Надеюсь, завтра все будет в порядке.