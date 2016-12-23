Франц Тост: "Надеюсь, доминирование "Мерседеса" завершится"

Глава "Торо Россо" Франц Тост считает, что доминирование "Мерседеса" в 2017 году должно завершиться. Последние три года немецкая команда уверенно побеждала в чемпионате.

– Мы надеемся, что доминирование "Мерседеса" прекратится, иначе зрители потеряю интерес к чемпионату, – цитирует Tiroler Tageszeitung Тоста. – "Ред Булл" и "Феррари" должны добиться прогресса. Зрители хотят видеть разных победителей, борьбу. И надеюсь, что будет меньше наказаний за борьбу на трассе. Этого хотят болельщики. Если в 2017 году двигатель "Мерседеса" опять будет намного сильнее, то ФИА должна что-то предпринять для сохранения шоу. У нас сейчас чемпионат двигателей, поскольку за рулем "Мерседеса" спокойно Алонсо или Феттель могли бы стать чемпионами.