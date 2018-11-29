Франц Тост: "Между Гасли и Ферстаппеном в какой-то момент могут возникнуть проблемы"

Глава "Торо Россо" Франц Тост считает, что соперничество Макса Ферстаппена и Пьера Гасли в "Ред Булле" в следующем сезоне будет захватывающим. Он знает хорошо обоих пилотов, потому что они выступали за его команду.

– Они смогут создать хороший тандем, потому что хорошо друг друга знают, – цитирует F1i Тоста. – Но между ними в какой-то момент могут возникнуть проблемы. Это очень амбициозные гонщики, которые хотят преуспеть в "Формуле-1". Рано или поздно их соперничество проявится. Надеюсь, это пойдет только на пользу. Пьер может напрячь Макса, но я жду, что они оба будут профессионалами и сработают в интересах команды.