Франц Тост: "Машина безопасности не помогла Квяту"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что у него неоднозначные впечатления от гонки "Гран-при Бельгии". Карлос Сайнс финишировал десятым, а Даниил Квят – 12-м.

– Спа сложный автодром для нас, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Тоста. – Мы понимали, что будет нелегко. К сожалению, так и было, особенно в квалификации. Квят столкнулся с техническими проблемами, так что нам пришлось менять двигатель и получать штраф. В гонке Карлосу удалось отыграть позиции и закончить гонку десятым, набрать одно очко. Думаю, это был максимум, который он мог извлечь из машины на сегодняшний день. Он хорошо поработал с шинами по ходу гонки.

Что касается Даниила, то он смог отыграть ряд позиций и стал 12-м. Думаю, что машина безопасности не помогла ему в плане выбора шинной стратегии. Без нее у нас было бы большее преимущество в конце гонки. Надеюсь, что в Монце мы наберем больше очков.