Франц Тост: "Квяту нужна удачная гонка, чтобы вернуться на свой уровень"

Глава "Торо Россо" Франц Тост остался доволен выступлением команды в квалификации "Гран-при Сингапура". Испанец Карлос Сайнс-младший показал шестое время, а россиянин Даниил Квят стал седьмым.

– Ожидали, что будем конкурентоспособными в Сингапуре, – цитирует Motorsport Тоста. – Но не рассчитывал, если честно, на шестое и седьмое место. Думал, что один болид будет в третьем сегменте, а один – рядом с ним. А у нас оба пилота попали в третий сегмент. Это значит, что цель достигнута. Но впереди еще гонка.

Очень рад за Квята. Ему нужна дополнительная уверенность. Надеюсь, гонка завтра удастся, и это облегчит прессинг на него. Это поможет ему вернуться к той работе, на которую способен. Если гонка будет успешной, Квят вернется. Я уверен.

Нам важно набрать очки. Имеем шанс опередить "Макларен", с которым конкурируем в Кубке конструкторов. Важно, чтобы не возникло технических проблем. Что касается разных спецификаций на болидах Сайнса и Квята, то я не хочу это комментировать. Вы видели, оба болида хорошо работают. Так что это не стоит даже обсуждать.