Франц Тост: "Квят здорово боролся, пока не сломалась коробка передач"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что его команде не повезло в гонке "Гран-при Абу-Даби". Даниил Квят сошел с дистанции на 16-м круге из-за технических проблем, а Карлос Сайнс выбыл позже после столкновения с Джолионом Палмером.

– Это была захватывающая гонка, и я поздравляю Нико Росберга с чемпионством, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Тоста. – Мы же ждали в Абу-Даби не такого результата. Квят очень хорошо начал гонку, здорово боролся, но возникли проблемы с коробкой передач. К сожалению, он вынужден был сойти. Для Карлоса гонка досрочно закончилась из-за столкновения с Палмером, который повредил ему двигатель. Это был не наш уик-энд, если вспомнить еще и проблемы в пятницу. Мы еще должны разобраться, в чем там было дело.