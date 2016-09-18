Франц Тост: "Квят выступил очень здорово в Сингапуре"

Глава "Торо Россо" Франц Тост остался доволен выступлением пилота команды Даниила Квята по ходу "Гран-при Сингапура". Россиянин финишировал на девятой позиции, тогда как его партнер Карлос Сайнс-младший занял 14-ю строчку.

– После шестого и седьмого места в квалификации мы, определенно, рассчитывали на большее, чем два очка, – цитирует F1News Тоста. – К сожалению, Карлос на старте уперся в замешкавшегося Макса Ферстаппена, был вынужден сместиться вправо, где как раз находился Нико Хюлькенберг. Машины столкнулись, наш болид получил повреждения, и мы были вынуждены раньше провести пит-стоп, когда Сайнсу показали оранжево-черный флаг, чтобы оторвать поврежденный дефлектор. С того момента гонка для Карлоса была, по сути, испорчена, но он до финиша держал неплохой темп – несмотря на проблемы с ERS.

Даниил выступил очень здорово, сражался с Алонсо, хорошо оборонялся от Ферстаппена, но ближе к финишу не смог пройти Серхио Переса лишь потому, что на прямых машине не хватало скорости. Итог – девятое место. Теперь команда переключается на подготовку к сдвоенным этапам в Малайзии и Японии.

Даниил Квят: "Сегодня я вернулся к нормальной жизни"