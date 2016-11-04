21:13 | ФОРМУЛА-1

Франц Тост: "Квят - опытный и квалифицированный пилот"

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Руководитель "Торо Россо" Франц Тост подчеркнул, что контракт с Даниилом Квятом был продлен благодаря его опыту и квалификации. Российский пилот выступает в "Формуле-1" с 2014 года. Сезон-2015 и первую половину текущего чемпионата он провел в составе "Ред Булла".

- Во-первых, Квят - квалифицированный пилот, - цитирует f1today.nl Тоста. - Он выигрывал GP3, поднимался на подиум в этом году. Во-вторых, он опытный пилот. Следующий сезон станет для него в "Формуле-1" четвертым. В-третьих, мы хорошо друг друга знаем.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Я_против_Астротерфа_

LOL

22:21

Союз Аполлонович

Молодчина Тост, всегда Квята поддерживал.

21:54

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