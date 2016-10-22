20:54 | ФОРМУЛА-1

Франц Тост: "Квят доказал, что достоин остаться в "Торо Россо"

0
0
0

Глава "Торо Россо" Франц Тост выразил радость по поводу сохранения нынешней пары пилотов на следующий сезон. Сегодня команда объявила о продлении контракта Даниила Квята, который продолжит выступать в паре с Карлосом Сайнсом.

– Мы достаточно рано объявили свой состав на следующий сезон, – цитирует Motorsport Тоста. – В "Формуле-1" грядут большие перемены, в нашей команде тоже кое-что изменится в техническом плане, например, будет новый поставщик двигателей. Так что сохранение нынешних пилотов даст нам стабильность и ориентир для дальнейшей работы. Карлос с нами проведет третий год. Это говорит о многом в плане нашей оценки его способностей. В последних гонках также стало ясно, что Даниил вернулся в хорошую форму. Я всегда говорил ему, что будущее в его руках. И он показал, что достоин места в команде на следующий год. Теперь у нас пара талантливых сильных пилотов на следующий сезон, в котором мы должны быть конкурентоспособны.

0
0
0
Материалы сюжета: Квят: из "Ред Булл" - в "Торо Россо"


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ