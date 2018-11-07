10:10 | Формула-1

Франц Тост: "Хонда" превзошла ожидания "Торо Россо"

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Глава "Торо Россо"  Франц Тост доволен тем, как развивается сотрудничество с "Хондой", поставляющей двигатели итальянской команде в нынешнем сезоне. В следующем сезоне "Хонда" будет мотористом "Ред Булла".

– До сих пор "Хонда" проводила фантастическую работу, – цитирует F1i Тоста. – "Хонда" добилась больших успехов во всех областях, в том числе с точки зрения надежности. Должен признать, что "Хонда" превзошла наши ожидания. Мы думали, что проблем с надежностью будет больше, честно говоря. Но серьезных проблем не было. Уверен, что "Хонда" продолжит развитие мотора зимой. Там люди много работают, чтобы догнать "Мерседес" и "Феррари" по производительности.

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