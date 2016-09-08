Франц Тост: "Гасли вместо Квята? Это не обсуждалось, но теоретически все возможно"

Глава "Торо Россо" Франц Тост надеется, что команда вернется к лучшим результатам на "Гран-при Сингапура". Он признал, что гонки в Бельгии и Италии его подопечным не удались.

– Мы сразу знали, что гонки в Спа и Монце окажутся очень сложными, потому что у нас такой двигатель, – цитирует Motorsport Тоста. – Это особая ситуация, в которую мы попали. Поэтому оставалось только принимать последствия. Надеюсь, что в Сингапуре сможем показать более высокую производительность. Рассчитываем хотя бы одной машиной попасть в третий сегмент квалификации и набрать очки. Следующие гонки тоже должны быть благоприятными для нас. Хотя в Мексике и Бразилии будет посложнее.

Подготовка к следующему сезону идет лучше, поскольку мы уже знаем своего моториста. Работаем по графику. В следующем году у нас будет конкурентоспособная машина.

Что касается Квята и Гасли, то "Ред Булл" еще не принял никакого решения. Ничего такого не обсуждалось. Я не жду, что это случится до конца сентября или октября. Не знаю, есть ли шансы у Гасли выйти на старт в этом сезоне. Теоретически все возможно.