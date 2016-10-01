Франц Тост: "Если Квят будет хорошо выступать, велика вероятность, что он останется в "Торо Россо"

Глава "Торо Россо" Франц Тост высоко оценил выступление Даниила Квята в Сингапуре, информирует F1News. Также функционер сообщил, что у российского гонщика есть шанс остаться в команде в следующем году, но все будет зависеть от его результатов.

– Как вы оцениваете выступление Даниила Квята в Сингапуре?

– Должен сказать, вся команда за него рада, он провел отличную гонку, и мы лишь надеемся, что он продолжит выступать на таком же уровне и в этот уик-энд. Хотя надо признать, что повторить это в Сепанге будет намного сложнее, что связано со скоростными возможностями машины. На этой трассе мы вряд ли будем так же конкурентоспособны, как были в Сингапуре.

– Вы ожидаете, что Даниил останется в "Торо Россо" в следующем году? И в какой мере вы влияете на решение кадровых вопросов?

– Прежде всего, все зависит от решения самого Даниила. Если он будет хорошо выступать и показывать высокие результаты, тогда велика вероятность, что он останется в команде. Мы обсуждаем такие вопросы с руководством "Ред Булла", с Дитрихом Матешицем и Хельмутом Марко, но в конечном итоге все решения принимаются в зависимости от результатов того или иного гонщика. Так было раньше, и я уверен, что такой подход сохранится в будущем.

– В любом случае, если вы не станете продолжать сотрудничество с Квятом, у вас есть Пьер Гасли, у которого хорошие шансы на титул в GP2...

– Гасли – еще один участник молодежной программы "Ред Булла", он тоже талантлив и в этом году провел несколько отличных гонок. В Сепанге у него возникли проблемы на старте, но он остается одним из фаворитов сезона. Будущее покажет, как все будет складываться.