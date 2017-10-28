Франц Тост: "Доверие между "Торо Россо" и Квятом было утрачено"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост отметил, что причиной расставания с Даниилом Квятом стали неудовлетворительные результаты россиянина. Он не закончил сезон в команде, был отстранен от гонок в Малайзии и Японии, а также от трех заключительных "Гран-при" сезона.

– Для Даниила сезон получился крайне неудачным, – цитирует Motorsport Тоста. – Было много технических проблем, не зависящих от Даниила, он ничего не мог сделать. Но также сам он допустил некоторые ошибки.

Обе стороны утратили доверие друг к другу. В такой ситуации лучше прекратить сотрудничество – это дает Даниилу шансу найти другую команду и оценить свое будущее. Мы чувствуем, что доверие между нами больше не на необходимом уровне для успешной работы в будущем.

Но в конце концов, все определяется результатами. Обе стороны ожидали друг от друга большего, но этого не случилось. Поэтому расставание – лучшее решение для обеих сторон".

В гонках, особенно в "Формуле-1", никогда нельзя говорить "никогда", – сказал Тост. – У Даниила есть талант, он очень быстр, если все идет, как надо, то он может быть успешным. Он показывал это в прошлом, он выигрывал чемпионат GP3, финишировал на подиуме с "Ред Буллом". Он квалифицированный гонщик.