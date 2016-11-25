Франц Тост: "Для создания конкурентоспособной команды "Формулы-1" в России необходима минимум декада"

Глава команды "Торо Россо" Франц Тост считает, что в России можно создать конкурентоспособную команду "Формулы-1". Также он сравнил российского пилота своей команды Даниила Квята с Ральфом Шумахером, выступавшим в "Ф-1" с 1997 по 2007 год.

– За последние 30 лет "Формула-1" по всем параметрам стала намного сложнее, - цитирует RT Тоста. - В те времена, когда гоняли мы, пилоты были скорее любителями, нежели профессионалами. Сейчас парни относятся к гонкам, как к профессии. Они продумывают все до мельчайших подробностей. Порой мне даже кажется, что я общаюсь с шахматистами, просчитывающими миллионы возможных комбинаций в своих головах.

– В свое время вам довелось работать с Ральфом Шумахером. Можете сравнить немца с Квятом?

– У обоих потрясающие человеческие качества, они очень сильные личности. У Дани есть все, чтобы побеждать и быть успешным гонщиком во всех отношениях.

– Возможно ли в обозримом будущем создать в России конкурентоспособную команду для "королевы автоспорта"?

– Конечно. Правда, для этого нужно время. Необходимо развивать культуру автоспорта. Должно увеличиваться количество соревнований, а следовательно, и зрительская аудитория. Сейчас в России есть обе составляющие для пробуждения интереса: "Гран-при Сочи" и пилот, способный в перспективе стать национальным героем.

– Вы считаете, Квяту это под силу?

– Я на это очень надеюсь. Стоит ему начать стабильно попадать в пятерку, как число поклонников автоспорта моментально возрастет. Я уж не говорю о борьбе за чемпионство. Я помню, что в тех же Германии и Испании популярность "Формулы-1" резко выросла после триумфов Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо. До этого автогонками интересовались значительно меньше.

– Сколько времени на это может уйти?

– Все зависит от того, чего уже удалось достичь. Это может быть программа на 10—12 лет. Обычно дети начинают заниматься в 6 или 7 лет и теоретически они могут достичь уровня "Формулы-1" к своему совершеннолетию. Однако для этого нужна соответствующая подготовка. Так что, я думаю, минимум декада.