Франц Тост: "Для Квята решение о его замене стало шоком, но мы должны думать о будущем"

Глава "Торо Россо" Франц Тост признал, что для Даниила Квята стало сюрпризом отстранение его от гонок в Малайзии и Японии. Россиянина заменил француз Пьер Гасли.

– Конечно, для него наше решение стало шоком, – цитирует Motorsport Тоста. – Но как команда, мы должны принимать решения и думать о будущем.

Думаю, сейчас самый правильный момент для перехода Гасли. Пьер уже долгое время был частью нашего плана, он очень способный гонщик. Сейчас он полностью подготовлен и пришло время его проверить и понять, будет ли он выступать за нас в будущем или нет.

Заменил ли Гасли Квята в 2018 году? Теоретически это возможно. Но ничего пока не подтверждено. Даниил все еще в программе "Ред Булла", и это будет решение команды. Я предполагаю, что в конце октября мы сядем все вместе и решим, каким будет состав "Торо Россо" в 2018 году.