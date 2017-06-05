Франц Тост: "Было бы здорово сохранить в составе "Торо Россо" Квята и Сайнса"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон.
Сайнс проводит в составе "Торо Россо" третий сезон, а Квят вернулся из "Ред Булла" перед "Гран-при Испании"-2016, когда его в главной команде заменил Макс Ферстаппен.
– Решение по пилотам "Торо Россо" будет принимать "Ред Булл". Оно будет принято где-то в сентябре-октябре, – приводит Autosport слова Тоста. – Нам нужно подождать. Но если Квят и Сайнс останутся в нашем составе, это будет здорово.
Они по-прежнему молоды, и мы до сих пор развиваем их. Им всего 22 и 23 года, но они уже опытные пилоты. Нужно дождаться решения "Ред Булла", но если Карлос и Даниил останутся с нами, вся команда будет очень счастлива.
Одна из целей "Торо Россо" – готовить молодых пилотов к "Ред Буллу". Именно это мы и должны делать. Кроме того, мы радуемся за них, когда они получают место в "Ред Булле". Это значит, что команда качественно делает свою работу, а гонщики, в свою очередь, готовы выигрывать гонки.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/43138-tost-bylo-zdorovo-sohranit-v-sostave-str-kvyata-i-saynsa
КолобокКолобков
lavric999___Если разуешь глаза,то увидишь,что Сайнц именно так и борется...
20:35
lavric999
......готовы выигрывать гонки. Смешно! Думал сезон начнется, Торро Россо будет бороться за 7 и 8 место, а они также еле ползут, ближе к концу!
20:08