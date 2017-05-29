Франц Тост: "Авария с Квятом - на 100 процентов вина Переса"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост раскритиковал пилота "Форс Индии" Серхио Переса за попытку обгона Даниила Квята на "Гран-при Монако". Напомним, что это привело к аварии, в результате которой россянин не смог финишировать.

– Это была ошибка Чеко, – цитирует Тоста Motorsport.com. – Нельзя просто так въезжать в соперника. Просто посмотрите на повреждения – середина понтона, левое переднее колесо. Не нужно даже обсуждать эту ошибку – это на 100 процентов вина Чеко. Не нужно делать этого.

До этой аварии обе машины были в очках. Весь уик-энд у нас была очень конкурентоспособная машина, и Карлос провел отличную гонку, защищая свою шестую позицию и добравшись на ней до финиша. Даниил тоже был там, но Перес вывел его из гонки.