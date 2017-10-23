Фото дня: фирменный жест Болта от Хэмилтона

42-й президент США Билл Клинтон наградил призеров "Гран-при США". Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым и третьим стали Себастьян Феттель и Кими Райкконена из "Феррари".
Интервью у призеров взял восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый легкоатлет Усэйна Болта, который вместе с Хэмилтоном показал свой фирменный жест.
Хэмилтон выиграл "Гран-при США", Квят – десятый //
"Гран-при США". Хэмилтон - первый. И в 66 очках от Феттеля
Fast as lightning ⚡️@usainbolt @LewisHamilton #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/xKBg55g8Wc– Formula 1 (@F1) 22 октября 2017 г.