Фото дня: фирменный жест Болта от Хэмилтона

42-й президент США Билл Клинтон наградил призеров "Гран-при США". Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым и третьим стали Себастьян Феттель и Кими Райкконена из "Феррари".

Интервью у призеров взял восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый легкоатлет Усэйна Болта, который вместе с Хэмилтоном показал свой фирменный жест.

Хэмилтон выиграл "Гран-при США", Квят – десятый //

"Гран-при США". Хэмилтон - первый. И в 66 очках от Феттеля