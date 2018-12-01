"Форс Индия" с 2019 года будет переименована

ФИА опубликовала заявочные листы команд "Формулы-1" на следующий сезон. В ней отсутствует команда "Форс Индия", которая сменила владельца нынешним летом. Вместо "Форс Индии" фигурирует команда "Рейсинг Поинт" (Racing Point).

Напомним, что летом "Форс Индию" купил канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, однако переименовать ее полностью по ходу сезона он не мог, поскольку в названии команды должно фигурировать имя производителя шасси. Но с нового сезона название модно изменить.

Выступать за "Рейсинг Поинт" будут в следующем сезоне Серхио Перес и Лэнс Стролл.