"Форс Индия" рассматривает кандидатуру Квята

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят - кандидат на место в кокпите "Форс Индии" на следующий сезон, утверждает Motosport. Россиянин может занять место подписавшего контракт с "Рено" Нико Хюлькенберга.

Согласно источнику, Квят, а также Эстебан Окон ("Манор") и Джолион Палмер ("Рено") являются основными кандидатами на переход в "Форс Индию". В команде из Сильверстоуна не хотят приглашать новичка, учитывая грядущие масштабные перемены в регламенте с будущего года. В связи с этим команда ищет гонщика, который смог бы составить хорошую пару с Серхио Пересом.

Квят связан контрактом с "Ред Буллом", поэтому переход в новую конюшню не ожидается простым. Решение по будущему россиянина австрийской стороной еще не принято.