20:32 | ФОРМУЛА-1

"Форс Индия" рассматривает кандидатуру Квята

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят - кандидат на место в кокпите "Форс Индии" на следующий сезон, утверждает Motosport. Россиянин может занять место подписавшего контракт с "Рено" Нико Хюлькенберга.

Согласно источнику, Квят, а также Эстебан Окон ("Манор") и Джолион Палмер ("Рено") являются основными кандидатами на переход в "Форс Индию". В команде из Сильверстоуна не хотят приглашать новичка, учитывая грядущие масштабные перемены в регламенте с будущего года. В связи с этим команда ищет гонщика, который смог бы составить хорошую пару с Серхио Пересом.

Квят связан контрактом с "Ред Буллом", поэтому переход в новую конюшню не ожидается простым. Решение по будущему россиянина австрийской стороной еще не принято.

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Материалы сюжета: Квят: из "Ред Булл" - в "Торо Россо"


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КОММЕНТАРИИ (3)
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george64

Зато у звиздюльки соперников нету. Ведь таких придурков еще поискать. )))

21:15

zoolord

Если берут, то идти однозначно. Ничего хорошего у торо росо не будет. Сайнс тоже скоро их покинет.

21:01

КолобокКолобков

Даже не знаю...Когда такие кандидаты в соперниках как палмер...По-моему без шансов...

20:52

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