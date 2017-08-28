"Форс Индия" предупредила Окона и Переса о возможном отстранении от гонок

Спортивный директор "Форс Индии" Отмар Зафнауэр допускает, что один из пилотов команды может быть отстранен, если партнеры снова столкнутся на трассе. В воскресенье, 27 августа, во время "Гран-при Бельгии" Серхио Перес и Эстебан Окон столкнулись в борьбе за позицию.

- Если это вновь случится, мы рассмотрим такой вариант (отстранение. - Прим. "СЭ"), - цитирует Autosport Зафнауэра. - Нам стоит подумать, кого оставить в машине. Я огорчен тем, что они не могут разобраться, а команда вынуждена играть роль старшего брата. Это расстраивает. Но команда важнее, мы должны заботиться о ней.

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