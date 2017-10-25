"Форс Индия" позволит своим пилотам бороться между собой после "Гран-при Мексики"

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Шафнауэр не исключил, что команда разрешит своим пилотам борьбу на последних двух гонках сезона. Ранее Эстебан Окон и Серхио Перес не раз жестко сходились в борьбе на трассе, поэтому команда стала регулировать их отношения во время гонки и в США, в частности, Пересу не позволили обогнать Окона.

– Нам нужно пройти еще одну гонку в Мексике, – цитирует Autosport Шафнауэра. – Надеюсь, что после нее мы закрепимся на четвертом месте. Это нам нужно. А потом можем расслабиться и позволить себе большее на последних двух гонках.

Даже если бы в США мы дали Пересу обойти Окона, то больше очков не набрали бы. Мы хотим устранить риски и набирать очки. Нас не волнует, кто из пилотов будет их набирать. Эстебан лучше справлялся с шинами. В конце гонки он мог оборонять свою позицию. А Перес слишком рано износил резину.