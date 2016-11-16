21:43 | ФОРМУЛА-1

"Форс Индия" попросит аванс из суммы призовых

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"Форс Индия" планирует обратиться в FOM, чтобы получить авансовый платеж из суммы призовых, которые будут причитаться команде за позицию в Кубке конструкторов. "Форс Индия" испытывает финансовые проблемы, поэтому хочет попросить Берни Экклстоуна о помощи. Ранее некоторые команды высказывали недовольство схемой выплаты призовых, поскольку она производится в десять траншей с февраля по ноябрь, тогда как основные расходы команды несут в зимний период перед сезоном.

"Форс Индия" в Кубке конструкторов занимает четвертое место, а в прошлом сезоне была пятой.

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