"Форс Индия" попросит аванс из суммы призовых

"Форс Индия" планирует обратиться в FOM, чтобы получить авансовый платеж из суммы призовых, которые будут причитаться команде за позицию в Кубке конструкторов. "Форс Индия" испытывает финансовые проблемы, поэтому хочет попросить Берни Экклстоуна о помощи. Ранее некоторые команды высказывали недовольство схемой выплаты призовых, поскольку она производится в десять траншей с февраля по ноябрь, тогда как основные расходы команды несут в зимний период перед сезоном.

"Форс Индия" в Кубке конструкторов занимает четвертое место, а в прошлом сезоне была пятой.