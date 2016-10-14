12:36 | ФОРМУЛА-1

"Форс Индия" подтвердила уход Хюлькенберга

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"Форс Индия" подтвердила, что Нико Хюлькенберг покинет команду по окончании сезона. Ранее стало известно, что немец подписал двухлетний контракт с "Рено".

– Все в "Форс Индии" желают Нико всего наилучшего в следующей главе его карьеры в "Формуле-1", – цитирует официальный сайт команды ее руководителя Виджая Малью. – Нико провел с нами пять лет, став хорошим другом. Он внес огромный вклад в успех команды. Это замечательный пилот, который набрал в копилку команды больше очков, чем кто-либо другой. Мы не скрываем, что нам будет не хватать Нико. Но уважаем его решение испробовать новые возможности. Было бы неправильно препятствовать ему.

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