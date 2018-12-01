"Форс Индия" подтвердила переход Стролла

Лэнс Стролл подписал долгосрочный контракт с "Форс Индией", сообщает официальный сайт команды. В прошедшем сезоне он выступал за "Уильямс".

- Для меня это начало новой захватывающей части моей карьеры в "Формулы-1", - заявил гонщик. - С нетерпением жду начала сотрудничества с этой великолепной командой с высокой гоночной культурой. Это захватывающий вызов, который ждет меня. С удовольствием принимаю его.

В прошедшем сезоне Стролл набрал шесть очков и занял 18-е место. Его партнером по новой команде будет Серхио Перес.

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