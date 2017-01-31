"Форс Индия" не планирует отпускать Окона в "Мерседес" в ближайшие два года

Заместитель главы "Форс Индии" Боб Фернли подчеркнул, что команда не будет идти на уступки "Мерседесу" в работе с Эстебаном Оконом. Француз входит в систему подготовки молодых гонщиков "Мерседеса", но подписал контракт на два года с "Форс Индией".

– Окон будет пилотом нашей команды в течение следующих двух сезонов, – цитирует F1i Фернли. – Если что-то случится в "Мерседесе" в этот период, Окон все равно останется с нами. Даже если "Мерседес" о чем-то попросит. Но если просьба будет касаться предоставления дня тестов для Окона, то мы охотно примем это.