22:16 | Формула-1

"Формула-1" порадовалась возвращению Квята

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Официальный Твиттер "Формулы-1" отреагировал на возвращение Даниила Квята за руль "Торо Россо". Россиянин выехал на трассу в Остине во второй сессии свободных заездов после пропущенных этапов чемпионата мира в Малайзии и Японии, где его заменял Пьер Гасли. Первую практику "Гран-при США" Квят также пропустил – его заменял Шон Гелаэл.

– Рады твоему возвращению, Даниил! – говорится в сообщении Твиттера "Формулы-1".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Luchezarny

"ФОРМУЛА-1" ПОРАДОВАЛАСЬ ВОЗВРАЩЕНИЮ КВЯТА. Порадовалась чтобы чисто поржать))))

22:58