Официальный Твиттер "Формулы-1" отреагировал на возвращение Даниила Квята за руль "Торо Россо". Россиянин выехал на трассу в Остине во второй сессии свободных заездов после пропущенных этапов чемпионата мира в Малайзии и Японии, где его заменял Пьер Гасли. Первую практику "Гран-при США" Квят также пропустил – его заменял Шон Гелаэл.
– Рады твоему возвращению, Даниил! – говорится в сообщении Твиттера "Формулы-1".
Nice to have you back, @kvyatofficial 👊#USGP 🇺🇸 #FP2 pic.twitter.com/nhdWXLm52Q– Formula 1 (@F1) 20 октября 2017 г.
Luchezarny
"ФОРМУЛА-1" ПОРАДОВАЛАСЬ ВОЗВРАЩЕНИЮ КВЯТА. Порадовалась чтобы чисто поржать))))
22:58