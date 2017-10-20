"Формула-1" порадовалась возвращению Квята

Официальный Твиттер "Формулы-1" отреагировал на возвращение Даниила Квята за руль "Торо Россо". Россиянин выехал на трассу в Остине во второй сессии свободных заездов после пропущенных этапов чемпионата мира в Малайзии и Японии, где его заменял Пьер Гасли. Первую практику "Гран-при США" Квят также пропустил – его заменял Шон Гелаэл.

– Рады твоему возвращению, Даниил! – говорится в сообщении Твиттера "Формулы-1".