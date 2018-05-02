"Формула-1" откажется от "Гран-при Азербайджана" ради гонки в Майами?

Руководство "Формулы-1" рассматривает возможность замены "Гран-при Азербайджана" на еше один этап в США, который планируется проводить в Майами, сообщает Autosport.com. Действующее соглашение между боссами "королевских гонок" и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что этап на улицах Майами может быть включен в календарь "Формулы-1" уже в 2019 году. Городской совет города поддержал эту идею. При этом, жители негативно относятся к этой инициативе, поскольку их не устраивает уровень шума во время гонок а также повреждением растений при создании трассы.

В настоящее время в календаре "Формулы-1" уже есть этап на территории США. С 2012 года гонки проходят в Остине, штат Техас.