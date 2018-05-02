"Формула-1" откажется от "Гран-при Азербайджана" ради гонки в Майами?

Руководство "Формулы-1" рассматривает возможность замены "Гран-при Азербайджана" на еше один этап в США, который планируется проводить в Майами, сообщает Autosport.com. Действующее соглашение между боссами "королевских гонок" и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.
Ранее сообщалось, что этап на улицах Майами может быть включен в календарь "Формулы-1" уже в 2019 году. Городской совет города поддержал эту идею. При этом, жители негативно относятся к этой инициативе, поскольку их не устраивает уровень шума во время гонок а также повреждением растений при создании трассы.
В настоящее время в календаре "Формулы-1" уже есть этап на территории США. С 2012 года гонки проходят в Остине, штат Техас.
tschurova
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
18:14
жек
А давайте все этапы в пендостан перевезём, зачем по миру кататься?
18:00