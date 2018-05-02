17:08 | Формула-1

"Формула-1" откажется от "Гран-при Азербайджана" ради гонки в Майами?

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Руководство "Формулы-1" рассматривает возможность замены "Гран-при Азербайджана" на еше один этап в США, который планируется проводить в Майами, сообщает Autosport.com. Действующее соглашение между боссами "королевских гонок" и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что этап на улицах Майами может быть включен в календарь "Формулы-1" уже в 2019 году. Городской совет города поддержал эту идею. При этом, жители негативно относятся к этой инициативе, поскольку их не устраивает уровень шума во время гонок а также повреждением растений при создании трассы.

В настоящее время в календаре "Формулы-1" уже есть этап на территории США. С 2012 года гонки проходят в Остине,  штат Техас.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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tschurova

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18:14

жек

А давайте все этапы в пендостан перевезём, зачем по миру кататься?

18:00

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