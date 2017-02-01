"Форд" не интересуется "Формулой-1"

Директор спортивного отдела "Форда" Дэйв Перичак отметил, что компания не интересуется "Формулой-1". По его словам, этот вид автогонок неоправданно дорогой для входящих в него производителей.

– Мы не смотрим в сторону "Формулы-1", я не вижу нас в этих гонках в обозримом будущем, – цитирует Motorsport Перичака. – "Формула-1" очень дорога. Мы работаем с другими сериями, развиваем свои гражданские машины, кузовные. Участие в гонках помогает нам при работе с гражданскими машинами. Мы тестируем наши технологии в кузовных гонках.