23:53 1 февраля | ФОРМУЛА-1

"Форд" не интересуется "Формулой-1"

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Директор спортивного отдела "Форда" Дэйв Перичак отметил, что компания не интересуется "Формулой-1". По его словам, этот вид автогонок неоправданно дорогой для входящих в него производителей.

– Мы не смотрим в сторону "Формулы-1", я не вижу нас в этих гонках в обозримом будущем, – цитирует Motorsport Перичака. – "Формула-1" очень дорога. Мы работаем с другими сериями, развиваем свои гражданские машины, кузовные. Участие в гонках помогает нам при работе с гражданскими машинами. Мы тестируем наши технологии в кузовных гонках.

 

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