Флавио Бриаторе: "В Монако Алонсо был бы туристом с машиной, которая не выезжает из гаража"

Бывший босс "Рено" Флавио Бриаторе поддержал решение пилота "Макларена" Фернандо Алонсо выступить в гонке "500 миль Индианаполиса". Ради нее испанец пропустит "Гран-при Монако".

– Я поеду в Индианаполис с Алонсо, – цитирует Sky Sports Бриаторе. – Самый главный вопрос – безопасность. Фернандо хорошо знает Монте-Карло, но его "Макларен" дает ему нулевой шанс на победу. Он был бы в Монако туристом. И не нужно надрываться с машиной, которая не выезжает из гаража. Два года назад Алонсо хотел выступить на гонке "24 часа Ле Мана", но тогда его не отпустил Рон Деннис. Сейчас "Макларен" стал другим.