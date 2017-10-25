Флавио Бриаторе: "Трудно выиграть Кубок конструкторов с Райкконеном"

Бывший глава "Рено" Флавио Бриаторе считает, что у "Феррари" было мало шансов обойти "Мерседес" в нынешнем сезоне. Немецкая команда официально завоевала Кубок конструкторов после "Гран-при США".

– Конечно, очень сложно выиграть Кубок конструкторов с Райкконеном, – цитирует Marca Бриаторе. – Чтобы выиграть этот трофей, вам нужны два конкурентоспособных гонщика. Это затяжная борьба. На дистанции сезона "Мерседес" оказался успешнее, он лучше развивал машину по ходу чемпионата.