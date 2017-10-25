Флавио Бриаторе: "Трудно выиграть Кубок конструкторов с Райкконеном"

Бывший глава "Рено" Флавио Бриаторе считает, что у "Феррари" было мало шансов обойти "Мерседес" в нынешнем сезоне. Немецкая команда официально завоевала Кубок конструкторов после "Гран-при США".
– Конечно, очень сложно выиграть Кубок конструкторов с Райкконеном, – цитирует Marca Бриаторе. – Чтобы выиграть этот трофей, вам нужны два конкурентоспособных гонщика. Это затяжная борьба. На дистанции сезона "Мерседес" оказался успешнее, он лучше развивал машину по ходу чемпионата.
hardcore f1 fan
Kimi фас)))
15:31
DDG
реально так по-тролил
15:27
КолобокКолобков
Флавио злой )))
15:15