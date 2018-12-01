Флавио Бриаторе: "С Алонсо "Феррари" выиграла бы титул в этом году"

Бывший босс "Рено" Флавио Бриаторе считает, что "Феррари" могла бы в нынешнем сезоне выиграть чемпионский титул, но с Фернандо Алонсо. Испанец же выступал в 2018 году в "Макларене", после чего объявил, что уходит из "Формулы-1".

– "Феррари" выиграла бы титул с Фернандо в этом году – я не сомневаюсь, – цитирует F1i Бриаторе. – Впервые за долгое время у "Феррари" была машина, которая могла побеждать. И сыграл свою роль фактор пилотов. Если у Фернандо машина, которая способна побеждать, он непременно побеждает. Обычно ему удается выступать даже лучше, чем позволяет машина.