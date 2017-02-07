18:08 7 февраля | ФОРМУЛА-1

Флавио Бриаторе: "Экклстоун самый дальновидный человек, которого я встречал в спорте"

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Известный в мире "Формулы-1" менеджер Флавио Бриаторе считает, что Берни Экклстоуну было грустно покидать пост генерального промоутера "Королевских гонок". По его словам, слухи о возможном создании Экклстоуном альтернативной серии были преувеличены.

– Берни точно знает, что он делает, – цитирует Corriere della Serra Бриаторе. – Это самый дальновидный человек, которого я когда-либо встречал в спорте. Но есть кое-что, с чем он ничего не может поделать: это время. История про альтернативные гонки – это нонсенс. Я каждый день общаюсь с Берни. Ему 86 лет, он наслаждается жизнью. Поверьте, если вам удается дожить до 90 лет, вы уже везунчик.

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