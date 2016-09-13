Филипп Бьянки: "Повторюсь, что в деле моего сына допущена масса ошибок"

Отец Жюля Бьянки Филипп в очередной раз заявил, что продолжит добиваться справедливости в деле и не собирается отзывать иск против Formula 1 Group, FIA и бывшей команды своего сына Жюля Marussia, информирует Autosport. В 2015 году, спустя девять месяцев пребывания в коме после аварии на "Гран-при Японии" (5 октября 2014 года), французский гонщик скончался в возрасте 25 лет.

– Я в очередной раз повторюсь, что в деле была допущена масса ошибок, – цитирует Minute-Auto Филиппа Бьянки. – Все аварии, что я видел, даже самые серьезные, были показаны по телевизору. Но в этот раз FOM не предоставила ни одной записи того, что произошло на самом деле. Меня не волнуют те, кто сейчас выступает с нападками на меня, потому что хотят сохранить свои должности в "Формуле-1". Если бы они признались в том, что совершили ошибку, я бы это воспринял как серьезный шаг вперед. Уверен, что любой родитель сделал бы то же самое на моем месте, даже тот, кто сейчас критикует меня.

Бьянки подчеркнул, что два инцидента в 2009 году, первый из которых закончился гибелью Генри Сертиза, а второй – серьезными травмами Фелипе Массы (авария на "Гран-при Венгрии"), ничем не похожи на то, что случилось с его сыном. "Если бы Жюль попал в подобную аварию, я бы ничего не сказал, – заявил Бьянки. – Он знал, на что идет. Однако конкретно его инцидент представляет собой полную неразбериху".