17:24 | ФОРМУЛА-1

Фил Чарльз: "Фразой об осьминоге Квят удивил нас еще в 2014 году"

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Главный гоночный инженер "Торо Россо" Фил Чарльз подробнее рассказал о необычной проблеме, с которой пилот команды Даниил Квят столкнулся на первой тренировке "Гран-при Японии". Во время практики Квят неожиданно сказал по радио: "О, осьминог вернулся! Он довольно маленький. Осьминожка". Мир автоспорта так и не понял смысла этой фразы, пока ее не пояснили в пресс-службе команды: "Слово "осьминог" было сказано в переносном смысле. На самом деле он имел в виду ошметки резины, которые застряли на антенне и напомнили ему осьминога".

– Впервые он столкнулся с этой проблемой еще в гонке 2014 года, – цитирует Autosport Чарльза. – Тогда его фраза об осьминоге в передней части машины вызвала серьезное недопонимание в команде. Только после гонки мы поняли, что он говорил о длинных ошметках резины, которые застряли на антенне и напомнили ему осьминога, развеваясь в воздухе.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37158-charlz-frazoy-ob-osminoge-kvyat-udivil-nas-eshchyo-v-2014-m

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КолобокКолобков

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