12:35 | ФОРМУЛА-1

FIA вернет старты с места в дождевых условиях

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Всемирный совет Международной автомобильной федерации (FIA) принял решение со следующего сезона вернуть в "Формулу-1" старты с места в дождевых условиях, информирует официальный сайт организации.

Также введен ряд ругих изменений. Например, ликвидировано одно из условий в регламенте, которое позволяло накапливать запасные элементы силовой установки. Кроме того, пилотам разрешено менять раскраску шлема один раз за сезон.

Напомним, что в соответствии с нынешними правилами старт в дождевых условиях проводится за автомобилем безопасности.

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