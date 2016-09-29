FIA вернет старты с места в дождевых условиях

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (FIA) принял решение со следующего сезона вернуть в "Формулу-1" старты с места в дождевых условиях, информирует официальный сайт организации.

Также введен ряд ругих изменений. Например, ликвидировано одно из условий в регламенте, которое позволяло накапливать запасные элементы силовой установки. Кроме того, пилотам разрешено менять раскраску шлема один раз за сезон.

Напомним, что в соответствии с нынешними правилами старт в дождевых условиях проводится за автомобилем безопасности.