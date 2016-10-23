ФИА с "Гран-при США" внедрит новую систему синих флагов

ФИА усовершенствовала систему предупреждения медленных пилотов на трассе во время гонки, когда им предстоит пропустить на круг более быстрых соперников. Помимо стандартных синих флагов, которые демонстрируются на трассе медленной машине будет использована электронная система предупреждения, сообщает F1i. Если преследующий быстрый автомобиль оказывается менее чем в трех секундах позади потенциально кругового, то команда последнего получает автоматическое предупреждение и должна немедленно дать команду пилоту о предстоящем обгоне, чтобы он не создал помех.

Ранее несколько раз возникали ситуации, когда более быстрые гонщики жаловались, что некоторые соперники игнорируют синие флаги во время борьбы на трассе.