ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему "Ореол"

Технический директор "Формулы-1" Николас Томбазис отметил, что ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему защиты головы пилотов "Ореол". Они могут стать элементом аэродинамики и улучшить обзор сзади.

– Установка должна быть достаточно жесткой, чтобы не возникало вибраций, – цитирует F1i Томбазиса. – Нельзя устанавливать зеркала одновременно на шасси и на "Ореол". Также недопустимо монтировать в такие зеркала камеры. Никаких кабелей и проводов через "Ореол" не должно проходить.