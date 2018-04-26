ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему "Ореол"

Технический директор "Формулы-1" Николас Томбазис отметил, что ФИА разрешила командам устанавливать зеркала заднего вида на систему защиты головы пилотов "Ореол". Они могут стать элементом аэродинамики и улучшить обзор сзади.
– Установка должна быть достаточно жесткой, чтобы не возникало вибраций, – цитирует F1i Томбазиса. – Нельзя устанавливать зеркала одновременно на шасси и на "Ореол". Также недопустимо монтировать в такие зеркала камеры. Никаких кабелей и проводов через "Ореол" не должно проходить.
borismakunov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
17:27
КолобокКолобков
Ну цирк продолжается,чё...Это во-первых. А во вторых научитесь уже копировать с других ресурсов правильно хотя-бы... Это если и разрешат, то только с сезона 2019.
16:20