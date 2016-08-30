FIA расследует аварию Магнуссена на "Гран-при Бельгии"

В FIA намерены провести расследование аварии пилота "Рено" Кевина Магнуссена на "Гран-при Бельгии", сообщает Autosport. На шестом круге датчанин вылетел с трассы и на высокой скорости врезался в барьер из покрышек. Сообщается, что перегрузка составила 42G. При ударе от машины даже оторвался подголовник.

Хотя Магнуссен отделался порезом на левой лодыжке, FIA заявила о планах провести расследование аварии, чтобы понять, каком образом мог оторваться элемент безопасности, целью которого является защита гонщика в случае аварии.