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FIA расследует аварию Магнуссена на "Гран-при Бельгии"

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В FIA намерены провести расследование аварии пилота "Рено" Кевина Магнуссена на "Гран-при Бельгии", сообщает Autosport. На шестом круге датчанин вылетел с трассы и на высокой скорости врезался в барьер из покрышек. Сообщается, что перегрузка составила 42G. При ударе от машины даже оторвался подголовник.

Хотя Магнуссен отделался порезом на левой лодыжке, FIA заявила о планах провести расследование аварии, чтобы понять, каком образом мог оторваться элемент безопасности, целью которого является защита гонщика в случае аварии.

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